El comportamiento de los futbolistas argentinos durante la Copa del Mundo 2022 en Qatar fue, por lo menos, polémico. Una de las figuras que se unió a las críticas hacia la albiceleste fue Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que "nunca van a ganar nada más". Ante esta sentencia, el ex delantero Sergio Agüero le respondió de manera tajante.



"Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así" declaró el delantero sueco durante una entrevista con Inter France.

Al día siguiente, el máximo goleador de la historia del Manchester City replicó señalando las actitudes del veterano de 41 años dentro de la cancha.

"Es raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido y discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender del Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera. Me acuerdo que jugamos contra el United, yo estaba en el banco pero también ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña (puñetazo) que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?" agregó el Kun en una transmisión en directo de Twitch.



Finalmente, el mejor amigo de Lionel Messi recordó el episodio con el Canelo Álvarez durante el Mundial y lo comparó con este caso. "Antes de decir eso quizás te convenía redondear que 'yo prefería que gane Francia'. Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. Me parece que en esta no tenés razón. Al final es tu opinión, como pasó con Canelo. Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales”.

