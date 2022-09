VIDEO: Portero del Cádiz recorre toda la cancha para lanzar equipo médico a la tribuna

El duelo entre Cádiz y FC Barcelona por la Jornada 5 de la Liga Española vivió momentos de tensión en sus tribunas.

Durante la recta final del compromiso, el árbitro central del compromiso detuvo y pidió el apoyo médico para un aficionado, quien según primeros reportes habría sufrido un problema cardíaco.

Después del apoyo de los médicos de ambos equipos, una de las acciones que llamó la atención dentro de la cancha fue realizada por el guardameta argentino Jeremías Ledesma.

Jugador qur ante la situación y el grito de ayuda del personal que asistía al aficionado en un sector cercano a los baños, recorrió la cancha para llevar a ese sector el desfibrilador.

Cadiz’s goalkeeper ran with medical supplies as one of their supporter needed immediate medical attention.

pic.twitter.com/D3ziYffcVK

— ALAN (@Wotyyt) September 10, 2022