VIDEO: Pelé y sus emotivas videollamadas con su familia desde el hospital

Las muestras de cariño para Edson Arantes do Nascimento​ 'Pelé' continúan llegando a la familia del exjugador, quienes en las últimas horas han realizado videollamadas constantes al hospital para saludar y conocer un poco más de su estado de salud.

Una situación que quedó evidenciada por un video en redes sociales, en el que se puede ver al histórico futbolista rodeado de su familia en el Hospital Albert Einstein de São Paulo recibiendo buenos deseos mediante un teléfono.



Durante poco más de veinte segundo Pelé escucha el mensaje sin responder, acción que fue catalogada por usuarios como una despedida por parte de su entorno cercano.



Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

