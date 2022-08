VIDEO. Niño invade campo para abrazar a portero tras perder de último minuto

El futbol siempre regala imágenes que muestran lo que los aficionados pueden hacer por amor a un club o a un jugador y eso quedó evidenciado en argentina cuando después de la derrota del Defensa y Justicia ante Boca Juniors de último minuto, el arquero Ezequiel Unsain se derrumbó el terreno de juego lamentando el descalabro.



Tras el silbatazo final, el arquero se arrodilló en el campo y mostró su impotencia por perder de último minuto, pero para sorpresa de todos, un niño invadió el terreno de juego, corrió hacia su ídolo y abrazó para consolar a Unsain.



They say Goalkeepers have the loneliest job in football.

After conceding a late goal, Ezequiel Unsain @ClubDefensayJus was alone with his thoughts. Not for long. pic.twitter.com/9MgRf0yDaD

