VIDEO: Mueren más de 100 personas durante pelea campal en un estadio de Indonesia

El futbol de Indonesia tiene los reflectores del mundo tras la pelea campal que se vivió en el estadio Kanjuruhan que dejó como consecuencia más de 100 muertos.

La cuesta de Twitter de BNO News fue la encargada de difundir el video y detallar que al menos hay 127 personas muertas y 180 heridos tras el juego entre Arema FC y Persebaya Surabaya, que es conocido como el Clásico de East Jarva.

Nico Afinta, inspector general en jefe de la policía regional de Java Oriental, confirmó dicha cifra de decesos, dos de ellos eran miembros de la policía nacional.

El mismo jefe de la policía detalló que 34 de las personas perdieron la vida en el estadio, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.



BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi

— BNO News (@BNONews) October 1, 2022