VIDEO: Julián Araujo llega a Barcelona para firmar su contrato con el equipo culé

Después de días de incertidumbre sobre su futuro, Julián Araujo y el FC Barcelona tuvieron um final feliz este jueves muy temprano con la llegada del defensor a tierras catalanas.

El jugador de la Selección Mexicana arribó al aeropuerto de Barcelona para incorporarse a los trabajo con el cuadro culé, todo después de arreglar su transferencia desde el futbol de la MLS.

Araujo, quien se vio feliz e incluso mencionó su agradecimiento por llegar al FC Barcelona, incluso pudo disfrutar del juego de su club ante el Manchester United en el Camp Nou.

Marcus Rashford has 22 goals and also 8 assists this season. Incredible, huge impact this year as Erik ten Hag tru #MUFC

Last season Rashford scored 5 goals in total — looks completely different now. pic.twitter.com/kSt8HoprcV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2023