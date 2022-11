VIDEO: Jugadores de los 49ers de San Francisco 'organizan' pelea de lucha libre en vestidores

Los San Francisco 49ers visitaron hace unos días México para enfrentar a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca, un juego que terminó con un resultado favorable para los 49ers por 38-10.

Y que permitió a los jugadores tener un acercamiento con la cultura y tradiciones mexicanas, en las que destacó la lucha libre, disciplina que emocionó a los jugadores incluso fuera de México.



En un vídeo que circula en redes sociales se puede ver a varios jugadores de los 49ers utilizando máscaras de luchador e incluso a un par hacer algunos movimientos típicos del deporte mexicano.

Los involucrados fueron el liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez Urías y el ala cerrada George Kittle, quienes con la máscara de Rey Mysterio en tonos dorados y rojos realizaron una pequeña demostración ante sus compañeros.