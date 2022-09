VIDEO: Jugador es despedido por marcar autogol a propósito en amaño de partido

La Segunda División de Brasil se encuentra bajo investigación por posible amaño de partidos, todo gracia a un futbolista de Atlético Amazonese, quien en la recta final de un partido marcó un autogol.

La acción que permitió el 4-1 en contra fue realizada por el contención Julio Campos, quien en los últimos minutos del juego disparó ante su portería, provocando las dudas y críticas de los aficionados.



Ante la acción el conjunto carioca tomó la decisión de separar del plantel al futbolista, ya que los directivos sospechan de un arreglo en el resultado.

Série B do Campeonato Amazonense. Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul América. Aos 44 minutos do segundo tempo, o volante Júlio Campos, do Atlético, pega a bola e chuta contra o PRÓPRIO gol

O que acham que pode ser isso? pic.twitter.com/GJx9Z863qR

