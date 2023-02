VIDEO: Insólito; jugadores de Escocia deciden al pateador de un tiro libre con un 'piedra, papel o tijera'

El auge de las redes sociales nos permite conocer y descubrir situaciones insólitas que suceden en ligas de cualquier parte del mundo y que en nuestro país no son tan consumidas. Este fue el caso de un tiro libre en un partido de la liga de Escocia, en el cual dos jugadores del St. Johnstone se reunieron para hacer un 'piedra, papel o tijera' para decidir quién era el encargado de cobrar la falta.



Los futbolistas Cammy MacPherson y Graham Carey fueron los protagonistas del insólito episodio frente al Celtic en un partido que perdían 3-1.

MacPherson fue el ganador de la dinámica y fue el encargado de disparar el tiro libre. Sin embargo, lo realizó sin éxito.



