VIDEO: ¡Increíble! Delantero rechaza el balón sobre la línea y evita gol de su equipo

La Premier League de Canadá nos regaló este domingo una de las imágenes más increíbles y confusas en los últimos años dentro del futbol internacional.

En la jugada que rápidamente se hizo viral en todo el mundo se puede ver el partido entre Valour y HFX Wanderers.



Y principales la reacción de William Akio, delantero sudanés del Valour que segundos antes de que el balón cruzara la linea rechazó el esférico para evitar el gol de su equipo.



WHAT DID WE JUST WITNESS!?

One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line #FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss

— OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022