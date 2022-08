VIDEO: El hermoso gesto de Messi con un niño israelí

Messi y el PSG disputaron este fin de semana la final de la Supercopa de Francia ante el Nantes en Israel, un partido que el cuadro del argentino ganó sin problema por marcador de 4-0.

Y en donde el exjugador del FC Barcelona abrió el marcador y se ubicó muy cerca de ser el futbolista con más títulos en la historia del futbol mundial.



Al finalizar el encuentro y ya camino a los vestidores, Lionel Messi fue abordado por un niño israelí que quería compartir un momento con el jugador argentino.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him pic.twitter.com/MHNfpSs2O0

— R  (@Lionel30i) July 31, 2022