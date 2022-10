VIDEO: El emotivo llanto de Franck Ribery en su último partido como profesional

El extremo francés Franck Ribery tuvo su último partido como futbolista profesional en el triunfo por 1-0 del Salernitana sobre Spezia.



Al final del partido, Ribery tuvo un momento emotivo frente a los aficionados locales que lo despidieron con una ovación que seguramente el francés nunca olvide.

Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery @OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl

— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022