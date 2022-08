VIDEO: Checo Pérez nada con delfines durante sus vacaciones en México

Sergio 'Checo' Pérez aprovechó el lapso de descanso en la Fórmula 1 para pasar unos días en México.

El piloto de Red Bull se encuentra en Puerto Vallarta donde disfruta del mar junto a su familia.

Ha sido Antonio Pérez Garibay, papá de Checo, el encargado de compartir imágenes de sus vacaciones familiares a través de redes sociales, pero también circula un video donde el piloto de Red Bull convive con delfines.



Checo is swimming in the open sea with his brother while listening to Luis Miguel in a yacht full of his family, we all need to put our phones down and go for a walk pic.twitter.com/EB0SIX9hh6

— follow @/PEREZRAClNG (@poetdamerons) August 5, 2022