Uno de los combates que más se esperarán en lo que resta del año será el tercer episodio entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, la cual se realizará el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.



Ambos pugilistas se encuentras en la promoción de la pelea y este lunes lo hicieron en Nueva York, donde además de realizar una conferencia de prensa, acudieron al Yankee Stadium para lanzar la primera bola del juego entre los Yankees y los Athletics de Oakland.



Es bien sabido que el ‘Canelo’ es un amante a los deportes y esta ocasión mostró sus grandes dotes como pitcher. Antes de saltar a la loma practicó con Eddy Reynoso y dejó ver su calidad para lanzar, en donde incluso su entrenador le pide hacerse más para atrás debido a la fuerza de la pelota.

Ya en el diamante del Yankee Stadium, tanto ‘Canelo’ como ‘GGG’ lanzaron al mismo tiempo, pero al boxeador mexicano se le notó una mayor técnica en el pitcheo. Álvarez y Golovkin se enfrentaron por primera vez en 2017, un duelo que terminó en empate. Un año después se volvieron a enfrentar en un combate que finalizó con una victoria para Álvarez.

Tonight’s special ceremonial first pitches were delivered by the undisputed Super-Middleweight World champion @Canelo and unified Middleweight World champion @GGGBoxing pic.twitter.com/iGrw5lOHVx

— New York Yankees (@Yankees) June 27, 2022