Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, garantizó que tras superar la reclasificación, al derrotar al FC Juárez, “vamos a luchar y vamos a dejar todo para poder redituar esa inversión que se hizo, pensando primero en Santos y luego en el 30 de octubre que es la final".

Sobre el juego de repesca ante FC Juárez, el estratega dijo: “Lo habíamos estudiando bien, con esa forma que tiene de jugar que de repente te tiran centros y aparece mucha gente por dentro y por ahí tuvieron una que pega en el poste. Dentro de todo esto sentí al equipo un poco tenso, como que no se quería soltar, quizás por toda esta situación de querer estar en la liguilla; éramos supuestamente favoritos, pero eso hay que demostrarlo en la cancha”.



En el segundo tiempo "creo que lo jugamos muy bien, cerramos los espacios, tuvimos espacios que supimos aprovechar. Dentro de lo que es la parte que nos correspondía, hemos dado el primer paso, entramos hoy a una liguilla, en sexto lugar, ya tenemos rival, que es también un gran rival y me da mucho gusto por Lalo Fentanes, que es otro mexicano que está haciendo bien las cosas”.

Ambriz recordó que la inversión que se hizo para el presente torneo fue sin precedentes, lo que obliga al equipo a dar el extra ya en Liguilla, para responder a la exigencia. “Toluca es un equipo que viene formándose, que tiene una base y traje jugadores que me conocen. Hoy tengo un referente muy fuerte en el equipo que es Torres Nilo, por su experiencia, su capacidad, por tantos títulos dentro del futbol. El otro día le pregunté cómo ves al grupo y me dijo: 'empezamos muy bien y hoy lo veo mejor, está más cerrado, es más familia, hay más compromiso de todos', y eso me da la tranquilidad de saber que vamos a pelearla. Lastimosamente las inversiones no juegan porque si fuera por eso, ya ni me preocuparía, llegaría directo a la final, pero no es así”.