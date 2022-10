El próximo 9 de noviembre Nick Kyrgios y Gael Monfils medirán fuerza con un duelo de exhibición en la Ciudad de México, partido que en el calendario del australiano servirá para llegar con ritmo a las ATP Finals.



“Será una semana tenística, terminamos con un Masters 1000, tienen a los mejores tenistas en México y después las Finals de la ATP, es una cosa de locura”, señaló Eduardo Rodríguez, director general de Tennis Showdown.

Específicamente Kyrgios tendrá días con bastante actividad para cerrar su mejor año en el circuito de la mejor manera. Primero el Masters 1000 de París -29 de octubre al 6 de noviembre-; cuando termine su participación viajará a México para su compromiso en el Tennis Showdown -9 de noviembre- y al finalizar volará a Italia para disputar las ATP Finals -13 al 20 de noviembre-.

"En propias palabras de Kyrgios nos dijo 'No espero perder pronto en París, pero si lo hiciera no me va a doler porque quiero estar en México lo antes posible'", compartió Rodríguez.

En el 2022 Nick Kyrgios ganó los títulos en dobles del Austrian Open y del Atlanta Open. En el ATP 500 de Washington logró coronarse en singles y dobles, estos resultados lo colocan en el lugar 20 en el ranking del circuito varonil.

"El año que ha tenido Kyrgios ha sido el mejor de toda su carrera y el tenerlo aquí en México es un verdadero honor", expresó el director del evento.

Eduardo Rodríguez comentó que organizar el juego entre Nick y Gael antes de finalizar el año fue porque se pusieron en el lugar del amante del deporte blanco, “No queríamos dejar tanto tiempo a la gente sin tenis”.

Así que trabajaron para lograr la presencia del australiano en México donde Monfils fue la clave.

“Con Gael Monfils tenemos una relación muy estrecha, el propio Gael tenía muchas ganas de jugar contra Nick y él nos ayudó en la negociación, son muy buenos amigos”, reveló Rodríguez, pero asegura que la amistad quedará en los vestidores porque “ambos vienen a ganar, tenemos un premio económico en disputa, así que la gente va a disfrutar de los dos jugadores más espectaculares que existen hoy por hoy en el tour”.

Además, Eduardo Rodríguez piensa que el hecho de decir que el partido de exhibición sería en la CDMX también fue un factor.

“México se ha vuelto capital mundial en espectáculos deportivos, eso hace que se corra la voz entre las personas del tour, son los mismos jugadores que viajan por todo el mundo y dan la mejor referencia por eso los tenistas confían en México”, concluyó el director de Tennis Showdown.