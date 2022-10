La tenista rusa Anastasia Gasanova le echó más leña al fuego al conflicto entre Rusia y Ucrania a través de redes sociales.



Después de los ataques a la región del este de Ucrania, la tenista Marta Kostyuk publicó unos videos exponiendo la situación y eso despertó el enojo de Anastasia, que respondió acusando a los ucranianos de no tener cerebro.

Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds

La raqueta número 154 del mundo según la WTA, denunció que los ataques podrían haber sido orquestados por el propio gobierno ucraniano. "¿A alguien le importa el hecho de que haya habido civiles? Si en Ucrania hay 'impactos' de bombardeos sobre gente pacífica es una tragedia, pero si es en Rusia 'eso es lo que se merecen. Dios no les dio cerebro, por desgracia. ¿Por qué están tan contentos? Si quieren recuperar Crimea... romper no es construir. Estuve en silencio durante mucho tiempo y estoy cansada de estar en silencio." sentenció en historias de Instagram.

Anastasia Gasanova, no. 154 on @WTA, decided to speak up amid a meme storm & posts on social media regarding blasts on the Crimean bridge.

She uploaded her stories (u will find eng translation in this thread in the next tweets) only for the “close friends list” pic.twitter.com/ip7iRuRkPo

— Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) October 15, 2022