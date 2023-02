Diana Flores fue parte de los mexicanos que se llevaron los reflectores durante el Super Bowl LVII. La capitana de la selección de Flag Football y ganadora de la medalla de oro en los World Games del 2022 protagonizó uno de los comerciales durante la final entre los Chiefs y los Eagles.

El momento en el que el comercial apareció en las pantallas del State Farm Stadium el domingo pasado, fue más que emocionante, tanto como el del día en que la familia de Diana se enteró que ella sería la estrella de la publicidad de la NFL.

Lee también: El mexicano Julián Araujo sí jugará en el Barcelona; el acuerdo está cerrado

La propia liga compartió un video en el que los padres y la hermana de la jugadora ven por primera vez el clip, en el que Diana escapa de todo aquel que le quiere quitar las banderas y en el que recibió el apoyo de personalidades como la histórica Billie Jean King, Vanita Krouch y Bella Rasmussen.

Y es que Flores no les contó del todo de qué se trataba su participación en el comercial de la NFL, por lo que al verlo, la sorpresa fue aún mayor.

Diana Flores didn’t tell her family she was the star of the NFL’s Super Bowl commercial.

This is the moment she revealed it to them. @diana_flores33 pic.twitter.com/TqOeffVK7i

— NFL (@NFL) February 15, 2023