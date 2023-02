Super Bowl: estos son los himnos que se cantarán en el inicio del evento

El día llegó, el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ya está listo para recibir a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, para disputar el encuentro por el honor y la gloria que significa levantar el Vince Lombardi. La 57ª edición del Super Bowl, pretende ser distinta a las demás.

El evento deportivo más importante de Estados Unidos, tendrá como protagonista a Chris Stapleton en el momento del himno del país. El ganador de ocho premios Grammy será quien entone las estrofas de la canción antes del juego, pero no será el único que le hará honor al emblema patriótico.

Además del artista de 44 años, el actor protagonista de la película “CODA”, Troy Kotsur, se hará presente para interpretar el himno en lengua de señas, ya que el histrión es sordo y es un símbolo de la comunidad no oyente de Estados Unidos. La duración de la canción patria de este país dependerá de la interpretación de Chris Stapleton.

El himno suele durar casi dos minutos, pero hubo presentaciones como la de Alicia Keys o la de Eric Church y Jazmine Sullivan, que duraron más de esa cantidad de tiempo. Además de esta canción patria de Estados Unidos, se presentará Babyface (R&B) para entonar otra melodía nacional: “America the beautiful”.

El show anterior a la disputa deportiva de los finalistas del campeonato de la NFL, en el State Farm Stadium, no terminará allí, ya que también se presentará la actriz Sheryl Lee Ralph para brillar con su voz y cantar “Lift Every Voice and Sing”. No caben dudas de que se espera una gran edición del Super Bowl y solo queda esperar para ver si se presentan más sorpresas para los espectadores.