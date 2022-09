Serena Williams pone en duda su retiro: "No estoy segura de que fue mi último momento"

El mundo tenístico vivió un viernes histórico, ya que Serena Williams quedó eliminada en la tercera ronda del US Open y con esto pone fin a su carrera de 27 años.

Aunque tras la derrota ante Tomljanovic dejó abierta la posibilidad de no retirarse todavía.

Al ser cuestionada si analizará su decisión de retirarse Williams respondió, “No lo creo, pero nunca se sabe”.

Esto tomó más relevancia cuando Serena declaró que el Australian Open es un torneo que podría provocar su regreso.

“Siempre me ha gustado Australia, he recorrido un largo camino desde Wimbledon el año pasado, así que no estoy segura de que este fue mi último momento o no”, comentó la estadounidense.



Por el momento, Williams aseguró que lo primero que hará en su primer día del retiro es descansar y disfrutar de su hija.

“Estoy lista para ser madre, para explorar otra versión de Serena, quiero disfrutar de la vida mientras pueda caminas, mi carrera ha sido complicada para mi hija y será agradable pasar tiempo con ella y hacer cosas que no hemos podido”, señaló la tenista de 40 años de edad.

La ganadora de 23 Grand Slams no descarta que siga cercana al tenis, aunque no puntualizó de qué manera, pero a Serena le agrada seguir ligada al deporte que la llevó al éxito mundial.

“El tenis ha sido una parte importante de mi vida, no puedo imaginar mi futuro sin el tenis”, afirmó.



Serena Williams a lo largo de sus 27 años en el tenis y con 73 títulos del circuito WTA le gustaría que la recuerden como una luchadora del deporte blanco.

“Soy una luchadora, creo que he aportado algo al tenis, diferentes estilos, los puños cerrados, la intensidad loca, todo esto es pasión”, concluyó.

