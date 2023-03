Ser gamer profesional, una meta difícil de alcanzar, caso Estral

De aficionado a profesional, muchos de los gamers que compiten al más alto nivel, tuvieron que pasar por este camino. Un recorrido nada fácil, desde la aprobación de los padres hasta el nivel competitivo.

El team Estral se ha posicionado dentro del top de los eSports. Ellos se han especializado en juegos como “League of Legends”, “Gears of Wars” o “VALORANT”, con la misión de ser el mejor equipo de esports.

De acuerdo con TakeOver, Shadow, Yang (Head Coach ) y Eduardo Morales, el asistente del coach, llegar al top y mantenerse es complicado y más en una zona que va creciendo como lo es en la actualidad Latinoamérica.

En platica con EL UNIVERSAL Deportes, los jugadores expresaron que la zona sur y norte del continente americano, sigue desarrollándose y la única forma de alcanzar el nivel de Asia es entrenar, contar con los mejores jugadores y participar a nivel internacional.



"Estuve en la liga de Japón, si quisiera compararla con Latinoamerica, puedo decir que es similar. En Japón por lo regular usamos tres coreanos

y los locales empiezan a aprender. Así se aprende mucho", señaló Yang Gwang-pyo, Head Coach de Estral.

Una de las interrogantes que todos se hacen es, ¿se puede vivir de jugar videojuegos? Shadow aseguró que sí se puede: "Dedicarme a jugar era mi sueño, pero nunca pensé vivr de esto. Se dio el caso y esto esta bueno".

Ser jugador no lo es todo, como cualquier deporte, se necesita a un director y un asistente para tener éxito, el caso de Eduardo Morales así fue. imOdraude, es el asistente del coach y su amor por videojuegoslo trajo a esto: "Fue tanto mi amor por League of Legends, que me llevó a entrar a Estra. Llegue por obra del destino a este trabajo que por estarlo buscando. siempre tuve el apoyo de mis padres".

Para que un jugador sea exitoso en LATAM, necesitan que los esports sean parte de su vida y no tomarlos como un pasatiempo: "Practico todo el día desde que me despierto. Honestamente no pueden hacer nada. El sistema es demasiado diferente. (Allá) Los eSports son parte de la vida y en Latinoamérica es una una actividad".