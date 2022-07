Hace unos días se dio conocer una fotografía del técnico de la Selección Mexicana Gerardo Martino con Lionel Scaloni en Argentina, una imagen que generó múltiples críticas para el entrenador del Tricolor por tener comunicación con su próximo rival en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el exjugador Emanuel Villa, quien se mostró incrédulo por la presencia del técnico sudamericano en un juego del futbol argentino y su ausencia en los partidos de la Liga MX, donde podría ver nuevas opciones para el equipo mexicano.



"Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas. Me vale m... si le dieron permiso o no de la FMF", expresó el exgoleador del Cruz Azul y Tigres. Y agregó: "Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores. Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el Mundial de Fútbol".

La presencia del entrenador Gerardo Martino en su país se debe a el nacimiento de su nieto y ante su ausencia en México son los demás miembros del cuerpo técnico de la Selección Mexicana los encargados de ver los partidos del futbol mexicano.