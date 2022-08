Ahora sí, ya es oficial el segundo uniforme que utilizará la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este lunes muy temprano la marca Adidas, que viste al Tricolor desde hace algún tiempo, reveló el otro jersey que tendrá el cuadro del Tata Martino para la justa a disputarse en Doha en noviembre y diciembre de este año.

Esta marca alemana explicó en qué está basada esta camiseta: "Inspirado en los abundantes elementos gráficos de la memoria colectiva prehispánica de México. La nueva camiseta de visitante representa las raíces ​indígenas".



Malinalli: La hierba que florece, la hierba que sube al cosmos y que con la raíz conecta al inframundo.

Caracol: Viento y espíritu. Representa el primer aliento de vida y la última exhalación. Se identifica con “Tlahuizcalpantecuhtli”, el señor del alba representado en el amanecer, y en diciembre con “Xólotl” que se representa en el anochecer y que lo acompaña al inframundo. muy identificable con “Quetzalcóatl”.

Voluta: Palabra que florece, representa la verdad, canto y poesía.

Bastón: El bastón de la palabra, “Quetzalcóatl“ lo porta en algunos códices como el bastón de mando.

Fuego Nuevo: Frotando el madero sagrado, emana fuego. Representa los ciclos cósmicos (52 años).



Folder unlocked! Ready for Qatar.

Introducing the official @FIFAWorldCup national team kits

Hit the -link in bio- to get yours now.#adidasfootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NjlmcReNTT

— adidas Football (@adidasfootball) August 29, 2022