La posible llegada de Miguel Herrera al banquillo de la Selección Mexicana provoca una gran polémica en el ambiente del futbol mexicano. Periodistas, aficionados, dividen su opinión entre los que están de acuerdo con su regreso y los que no. En ESPN, uno de sus narradores más importantes defendió al Piojo sobre aquel episodio violento con Christian Martinoli que derivó en la salida del técnico del Tri.



"Yo no estoy justificando que haya golpeado a un periodista (haciendo referencia a Miguel Herrera), pero tampoco que él (Martinoli) cada transmisión se le fuera encima, encima, encima. Obviamente no tiene derecho de agredirlo, pero también hay provocaciones donde va a haber reacciones", declaró Jorge Pietrasanta en una edición de Futbol Picante.

En el famoso programa de deportes, se estaba debatiendo sobre los dos entrenadores que se perfilan para dirigir al Tri, Guillermo Almada y Miguel Herrera. Durante el análisis, David Faitelson hizo mención al aspecto mental o psicológico que podría afectarle al ex entrenador de los Tigres, tal y como sucedió después de la Copa Oro en 2015, cuando tuvo el incidente con el narrador de TV Azteca.

"Ah, porque el periodista que se mete con todo mundo, critica y ataca a todo mundo a él no lo puede tocar porque entonces wow. También hay que entender eso. Yo no digo que no esté mal la agresión, pero tampoco me digas que del otro lado está muy bien" agregó Pietra.