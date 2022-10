“Se ve complicado, se ve difícil”, fueron las palabras de Julio César Chávez, al responder sobre la participación que tendrá la Selección Mexicana en Qatar 2022. “Se ve complicado, se ve difícil. Pero México siempre se crece ante la adversidad. Nunca se rinden”, puntualizó el ‘César del boxeo’.

México se encuentra en el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. A pesar de que en el papel, por el bajo nivel del Tricolor, no es favorita, para Chávez, si lo es. “Siempre critican mucho a la selección mexicana. La verdad está difícil. Pero siempre en los momentos difíciles dan el campanazo”, finalizó Julio César Chávez.

El conjunto que dirige Gerardo Martino debutará el 22 de noviembre ante Polonia, después enfrentará a Argentina el 26 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita el 30 del mismo mes.



ORGULLOSO CON EL CANELO POR APARECER EN PELÍCULA DE HOLLYWOOD

La saga de Rocky Balboa tendrá al fin a un boxeador mexicano. No será uno cualquiera, sino el considerado el mejor libra por libra del planeta en la actualidad. Y es que el tener a un pugilista nacional en una cinta de Hollywood, es importante para que la gente conozca y reconozca al boxeo azteca y eso lo sabe muy bien Julio César Chávez, quién felicitó al 'Canelo' Álvarez.

"Claro que si es bueno para México y el deporte mexicano (que participe un boxeador en el cine)", señaló el "César del boxeo", durante la presentación del nuevo reloj de Jacob & CO.



Bajo el lema del reloj, “Nunca rendirse”, Chávez aseguró que como él, ningún atleta debe rendirse para conseguir sus sueños: “Así como nunca me rendí en el box, en mi vida privada tampoco me rendí. Como saben, tuve un problema de adición, afortunadamente nunca me rendí”.

Saúl Álvarez saldrá en la nueva cinta de Creed III, que se estrenará el 3 de marzo de 2023. En septiembre de ese mismo año, se espera que Canelo haga su reaparición dentro de los cuadriláteros, luego de tomarse unos meses sabáticos.

Michael B. Jordan, el actor que interpreta al hijo de Apollo Creed, debutará como director y hasta el momento, no ha detallado qué rol desempeñará el boxeador mexicano dentro de la cinta.