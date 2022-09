Ya faltan menos de 60 días para que el balón comience a rodar el Qatar 2022. El tiempo se acorta y la toma de decisiones es más que urgente. De los 31 jugadores convocados de la Selección Mexicana, cinco deberán salir. Gerardo Martino deberá escoger quiénes entran en el grupo final, y quienes deberán esperar otra oportunidad. Una espera de cuatro años.

“Tengo claro que injusto voy a ser, quizá un poco mala persona”, acepta el “Tata”, consciente de que esa decisión será clave para la vida de algunos de los jugadores y clave para el equipo mexicano si al final se equivoca. Aunque también puede acertar. Pero ese peso venía con el puesto de seleccionador mexicano.



Gerardo Martino explicó el por qué se puede tachar de injusto a quien tome la decisión de que un jugador vaya o no a la Copa del Mundo. “Veamos el caso de Jonathan (Dos Santos). Recordarán que jugó la semifinal de la Copa Oro y su padre (Francisco Zizinho), acababa de fallecer. Fue un momento duro. Él se quedó porque su mamá se lo pidió y cumplió con creces”.

Y hoy, Jonathan, “no está en la lista, tuvo un gran gesto y no está. Quizá no vaya”. El “Tata” asegura, no ha cerrado las posibilidades a nadie para ir a la Copa del Mundo, más allá de Carlos Vela y Javier Hernández, pero a los demás, hay chance: “Aunque los 26 seguramente saldrán de esta lista de 31, no puedo descartar a los demás”.

Eso sí, asegura que no tiene compromisos que cumplir, más que con la Selección Mexicana: “A nadie le he garantizado que estará en la Copa del Mundo. Hay más certezas que interrogantes. Faltan 60 días, debe de haber más certezas que dudas, si no, qué clase de trabajo estaríamos haciendo”.