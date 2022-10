El seleccionado mexicano femenil empató 1-1 con Chile en la cancha Centenario del Club América. En el debut de Pedro López como técnico de la Selección Mexicana, dejó claro que su equipo intentará llevar a México a lo más alto.

“Tenemos jugadoras con talento y capacidad de hacer un equipo fuerte. En el partido se han mostrado buenos detalles. A nivel individual y colectivo dominamos. Queremos un fútbol que mexicanos y mexicanas se sientan identificados con el equipo.” comentó en conferencia de prensa el español.



A pesar de dominar la posesión del balón y crear más situaciones de gol, México no pudo ganar frente a Chile que cerró su visita en el país con una derrota frente al equipo femenil del América y un empate con la selección.

Los aficionados no fueron los únicos que salieron con un sabor agridulce de Coapa. “No es el resultado que esperábamos. Con tantos parones por las jugadoras chilenas, no es lo más lindo para el espectador. No estoy del todo feliz porque el resultado no acompaña el juego ni el esfuerzo de mis jugadoras” finalizó López después del amistoso.