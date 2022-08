No bastó, no pasó, no llegó el milagro. La Selección Mexicana Sub 20 quedó fuera del Mundial, al ser derrotada 1-0 por el equipo de España en juego celebrado en el estadio Nacional de San José (Costa Rica).



De esta forma, el Tricolor al mando de Ana Galindo igualó las participaciones realizadas en Alemania 2010, Japón 2012 y Papua y Nueva Guinea 2016, donde también se llegó a cuartos de final.



Aunque ya no es suficiente y el discurso es el mismo que se utiliza cuando se dan estos resultados, la realidad es que lo hecho por el cuadro nacional, tiene mucho mérito.

Las chicas Sub 20 dejaron un gran imagen en la Copa del Mundo, siendo un equipo que sabía a lo que jugaba, que guardaba siempre el orden y que a pesar de tener grandes individualidades en defensa, medio campo y ataque, se comportó como equipo en todos los momentos.

Esto es muy meritorio, dado todo lo que pasó el grupo apenas semanas antes de la competencia, cuando salió a la luz los malos comportamientos de algunas personas del cuerpo técnico encabezado por Maribel Domínguez, quien había entrenado y calificado al equipo a este Copa del Mundo, que propiciaron su salida, y el que Ana Galindo tomara al seleccionado de emergencia.



México no avanzó. México se quedó a la orilla, como siempre, pero lo logrado más allá del factor deportivo, es mucho mérito para las jugadoras y para la directora técnica, que ahora que Mónica Vergara ha dejado el puesto de seleccionadora del equipo mayor, muy bien podría ascender.

Parecía que españa arrasaría con el cuadro mexicano, el gol de Inma Gabarro (25’), presagiaba el desastre, pero no, el Tricolor se recompuso, fue por el empatem, tuvo sus altas y sus bajas, sus monmentos de apremio y sus momentos de dominio, pero el gol no cayó. Hubo un penalti que echado para atrás por el VAR, disparos al poste. Por intentarlo en verdad que no quedó.

Otro sueño que se quedó inconcluso, no se pudo, mas se intentó, fue buen intento.

