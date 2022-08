Santiago Naveda se despidió de México con destino al futbol polaco

Se va a cumplir el sueño, porque la verdad es que en el América ya no jugaba ni en los partidos amistosos.

Santiago Naveda cogió su maleta y a su barco le llamó Polonia, donde jugará en el Miedz Legnica, de la primera división de aquel país.

El volante prefirió irse del país en lugar de aceptar ofertas de clubes como el FC Juárez, Mazatlán FC y Necaxa, que se interesaban por sus servicios. Es muy joven, tiene 21 años de edad, sin algo qué perder.



¡NAVEDA CON MALETAS PARA IR A POLONIA! El mexicano cumplirá el sueño europeo pic.twitter.com/39p05UGWTE — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 6, 2022

“La verdad es que no quería buscar otro equipo que no fuera el América, se lo dije a la directiva y estuvo de acuerdo con mi decisión”, comunicó el novel futbolista nacido en la Ciudad de México.

Irse a Polonia es muy raro, pero no le tiene miedo a lo desconocido. “El proyecto me interesó. El mismo técnico, Wojciech Wlobodzinski, habló conmigo, dijo que todo esto me servirá para mi formación, y bueno, acepté, es buen momento para experimentar en mi carrera, me gusta la aventura”. Sabía que en el América, “no iba a tener participación, la realidad es que jugaba muy poco, casi nada. Espero estar muchos años en Europa y volver a las Águilas”.