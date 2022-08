Santiago Giménez, feliz por irse por la puerta grande de Cruz Azul; no descarta regresar

Luciendo los trofeos de la Liga MX, Copa MX, Supercopa MX, Leagues Cup y Campeón de Campeones, fue como Santiago Giménez tuvo su despedida de Cruz Azul ya siendo futbolista del Feyenoord de Países Bajos.

El ‘Chaquito’ comenzará a trabajar con el cuadro de la Eredivisie, pero antes quiso viajar a México para despedirse de sus compañeros y del club de sus amores, “No me podía ir sin despedirme de mis compañeros. Sinceramente es difícil para mí dejar Cruz Azul, pero es algo muy emocionante en estar en un equipo como Feyenoord y siempre tendré en mi corazón a mis compañeros y al club”, comentó en conferencia.



Irse por ‘la puerta grande’ de Cruz Azul es una satisfacción enorme para Giménez, pues espera en un futuro poder regresar al club que lo vio nacer como profesional y desde el Viejo Continente siempre los seguirá, “No me hubiera gustado nada salir por la puerta de atrás del club al que amo. Estoy agradecido con la directiva que me han dejado salir por la puerta grande, porque salí muy bien del club. Sé que puede haber un regreso dentro de unos años. Sigo siendo un aficionado y en Holanda no voy a dejar de apoyar a este club”.



El atacante deja a La Máquina como el máximo goleador del Apertura 2022 y uno de los referentes del club. Sabe que el ritmo con el que se va a Países Bajos serán claves para brillar con su nuevo equipo, “Voy a dejar todo por el club. Vamos a pelear por campeonatos muy importantes y voy a dar lo mejor de mí. Me he llevado grandes enseñanzas y espero reflejarlo con mis compañeros en Holanda”.

‘Santi’ agradeció a la familia que hizo dentro de la institución, ya que ellos fueron parte del sueño que está por vivir, “Voy a extrañar el día a día. Cada uno me ha dejado un aprendizaje y una experiencia única… se dice que en el futbol encuentras una familia y eso he encontrado en Cruz Azul”.