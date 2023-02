Ronaldo podría llegar a la Kings League: "Me encanta el proyecto"

Toda una locura ha resultado la Kings League, un torneo hecho por streamers para aficionados, en las que han participado futbolistas en activo y retirados, entre los que destacan Chicharito, Javier Saviola, Sergio “Kun” Agüero, Gerard Piqué, quien es el presidente de la liga o Joan Capdevilla.

Esto ha impulsado a que otros futbolistas se interesen en participar y uno de ellos puede ser Ronaldo, 'El Fenómeno'. El presidente de Cruzeiro y el Real Valladolid, aseguró en un streaming que ya tuvo contacto con Gerard Piqué.

El exfutbolista de equipos como Real Madrid e Inter, aseguró que no sería un jugador más, sino un dueño de algún equipo, tal y como su excolega Iker Casillas, quien es propietario de 1K FC.

“Tengo muy liado el tiempo, pero he estado hablando con Piqué de la posibilidad de hacer un equipo, pero me encuentro ahora mismo con Cruzeiro y Valladolid muy liado. Me encanta el proyecto. Me encanta la Kings League”, señaló en su canal de Twitch.



Y agregó: "Ahora mismo, con el Valladolid, estoy muy muy liado, es increíble la de cosas que tengo que hacer".

Tras estas declaraciones, la cuenta de Twitter Kings League Stats, recuperó el video y lo posteó para meterle presión y que acepte en un futuro ser parte de esta liga. Por el momento, todo es especulación.