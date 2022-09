Se ha confirmado el fallecimiento de la Reina Isabel II desde el Reino Unido y rápidamente la Fórmula 1, deporte nacido en Inglaterra, ha lanzado sus condolencias a la familia real.

"La Fórmula 1 lamenta el fallecimiento de su Majestad la Reina Isabel II", se lee en Twitter.

Formula 1 mourns the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/aofm3ePuy5

— Formula 1 (@F1) September 8, 2022