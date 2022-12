La Selección Mexicana no tuvo la participación deseada en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cuadro dirigido por Gerardo Martino no pasó de la fase de grupos y consumó un fracaso.

Una situación que no pasó desapercibida para Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona que durante una transmisión comentó sobre el accionar del Tricolor.

El exnovio de Shakira se encontraba en vivo junto a Ibai Llanos, Sergio “Kun” Agüero, DjMariio, Juan Guarnizo y varios streamers, esto para discutir acerca del proyecto de la King’s League, competencia en la que es uno de los propietarios.



“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, comentó.

Palabras que de inmediato causaron una importante reacción en redes sociales, en las que incluso algunos usuarios le pidieron a Saúl 'Canelo' Álvarez intervenir.