Pumas ya piensa en su primer refuerzo para el 2023

Ahora que los Pumas han iniciado formalmente la búsqueda de un nuevo director técnico, también ha comenzado el trabajo para fichar refuerzos de cara a 2023. Es un hecho que la cartera no será abierta como hace algunos meses, pero eso no significa que su directiva no pretenda apuntalar al plantel con un par de contrataciones.

Uno de los futbolistas que más llama la atención es Rafael Carioca, quien ha marcado época con los Tigres, pero recientemente no ha sido tan utilizado por Miguel Herrera, así es que su salida del conjunto regiomontano no luce descabellada. A la gente que toma las decisiones en los Pumas le agrada mucho el volante brasileño y le gustaría contratarlo.