Eduardo Salvio presume haber ganado 20 títulos en su carrera, y ese imán con los campeonatos espera impregnarlo en los Pumas. El Toto es la bomba de los Universitarios para este torneo. Jugador con experiencia internacional, compañero de Raúl Jiménez en el Benfica afirma que Pumas y Andrés Lillini lo enamoraron y quiere corresponderle a ese cariño.

"Siempre me hicieron sentir muy bien, cómodo. Llego a un equipo donde hay muchos jóvenes. El equipo tiene mucha ilusión de hacer cosas importantes. Vengo aportar lo mío y acá estoy para lo que necesite Andrés", mencionó.



Lillini le dijo a Salvio que llegaría a ser el líder del equipo y el argentino asume esta responsabilidad. "Aceptó la responsabilidad de ser un jugador de 31 años, con los 20 títulos que he logrado en mi carrera. Espero sumar. Ayudar en lo que sea. No vengo para ser un líder porque ya hay un capitán, pero sí para aportar lo que tengo".



Eduardo Salvio se pone la casaca número 10 de los Pumas pic.twitter.com/CZyDBLPTDv — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 5, 2022

Los objetivos que tiene en mente, es ganar todo en lo que compita el Universidad Nacional. "Mis objetivos en Boca era ganar la Copa libertadores. No llegué a un acuerdo con Boca y estaba el proyecto de Pumas, que fue uno de los primeros clubes que se interesó en mí. Siempre lo tuve en cuenta. Cuando se dio todo me puse muy contento, porque el proyecto que me habían comentado me convencía muchísimo. Sabía que venía a un gran club".

Puedes leer: "Así marcha la tabla de la Liga MX tras la jornada 1 del Apertura 2022"

Esa responsabilidad no le presiona: "Ya no siento presión por eso. Acepto el rol que puedo llegar a tener en el equipo, pero confío en que las cosas van a ir siempre. Trabajo para ser cada día mejor jugador. No siento una presión de que si tengo uno o dos partidos mal van a pensar mal de mí. Durante mi carrera me fue bien".