Pep Guardiola defiende al Manchester City: "Seremos inocentes"

Manchester City se encuentra en una situación difícil dentro de la Premier League, al ser acusado por varias infracciones de las reglas de Fair Play Financiero.

Una situación que no preocupa al técnico español Pep Guardiola, quien previo a enfrentar al Aston Villa se dijo confiado de la inocencia del club ante el difícil momento.

"El Manchester City ha demostrado que era completamente inocente con el caso de la UEFA. ¿Por qué no debería pensar lo mismo ahora cuando no hay una incorporación?".



Guardiola, quien es uno de los entrenadores mejor pagados de la competencia aseguró que la institución tiene buenos abogados, que buscarán aclarar todo con las autoridades

"Tenemos la suerte de vivir en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que ya nos han sentenciado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora, no lo sé. Creo que tenemos buenos abogados y que vamos a defender nuestra posición. Ya veremos lo que decide un juez y lo que decide la Premier League".

Por último, Pep Guardiola dejó en claro que no piensa dejar su puesto en el equipo con el que tiene contrato hasta 2025.

"No me voy a mover de aquí, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir".