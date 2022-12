El debate en los últimos días en el mundo del futbol ha sido el lugar de Lionel Messi en comparación con Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Pelé.

Una situación que no parece terminar pronto y que de inmediato hace crecer la conversación sobre el mejor futbolista de todos los tiempos con el brasileño, quien dentro de su palmares cuenta con tres Copas del Mundo.

Ante los comentarios por parte de los aficionados internacionales, un punto en contra de Pelé a diferencia de Messi y los demás involucrados, es su ausencia en el balompié europeo.



¿Por qué Pelé nunca jugó en Europa?

La carrera de Edson Arantes do Nascimiento se desarrolló en Brasil, país en el que deslumbró por su calidad y velocidad, que en muchas ocasiones causó interés de equipos en Europa.

El exjugador y leyenda del Santos tuvo durante su trayectoria múltiples ofertas para salir de su país, la más fuerte por parte del Real Madrid, equipo que lo buscó mediante el entonces presidente del club, Santiago Bernabéu.

La respuesta de Pelé siempre fue negativa, asegurando su comodidad por estar en casa, idea que compartió en su libro "Pelé, porque el futbol importa".

“Nunca me planteé seriamente salir de Brasil. Me encantaba el arroz con frijoles que preparaba mi mamá. Me sentía cómodo y muy feliz en Brasil. Mis padres vivían al lado de mi casa, la temperatura era siempre de 25 grados y tenía la playa. ¿Qué más podía pedir?”, declaró.

Pelé jugó de manera profesional durante 21 años, siendo los últimos dos jugador de New York Cosmos de Estados Unidos por una atractiva oferta económica.