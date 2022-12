Cuando uno piensa en qué equipo está ligado a Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, automáticamente viene a la mente el Santos de Vila Belmiro. Sin embargo, hay entrevistas del pasado que indican el verdadero amor futbolístico del Rey.



A pesar de haber ganado todo con la camiseta del Peixe, incluidas seis ligas y dos Copas Libertadores, el corazón late por colores similares, pero de escudo distinto.

Por supuesto que Santos ocupó un lugar muy grande en la vida de Edson Arantes do Nascimento, pero su pasión la despertó otro equipo.

Ahora... ¿De qué equipo se trata? Muchas personas creen que era aficionado al Corinthians, o incluso al Flamengo, que es considerado el 'equipo del pueblo'.

"El equipo de mi corazón siempre fue el Vasco (da Gama). Siempre me gustó mucho el Vasco. No tengo nada contra Corinthians, pero simplemente no es mi equipo. Mi hermano, inclusive, siempre eligió al Palmeiras. A veces, cuando jugaba de chico usaba la playera del Corinthians, pero al elegir, elijo al Vasco" sentenció en su momento Pelé, que fue nombrado socio honorario de dicha institución.



De hecho, al Corinthians es el equipo al que más goles le marcó el Rey. Con 50 goles anotados, el Timao fue la víctima preferida de Pelé.

