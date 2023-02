Para Benjamín Mora, en el Atlas victimizarse no es opción

Benjamín Mora inició su andar en los banquillos del futbol mexicano como auxiliar de Carlos de los Cobos, Wilson Graniolatti y Gabriel Caballero en los Cafetaleros de Tapachula; también tuvo un paso secundario por equipos como Querétaro y Atlante.

Su primer gran reto en México lo vive con el Atlas. A sus 43 años de edad y en medio de un debate respecto a las oportunidades y paciencia que reciben los técnicos mexicanos, Mora Mendívil considera que el estratega nacional debe ser el encargado de abrirse paso.

“Tenemos que provocar que nos tengan esa paciencia, ¿cómo? con la buena preparación, con los buenos resultados tanto en el funcionamiento como en las formas, en los métodos y en el resultado final”, explicó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El timonel rojinegro pide a sus colegas nacionales victimizarse menos y generar mayores argumentos para abrirse paso en un competido mundo, como es el de la dirección técnica.

“Tenemos que tomar esa responsabilidad, no somos más víctimas, no excusarnos de que en México no se dan las oportunidades, nosotros tenemos que generarlas y buscarlas. Creo que es de las dos partes… Tanto directivos como el futbol mexicano están creciendo en esas oportunidades, porque sí nos las han dado y nosotros debemos crecer en resultados para hacer una buena fusión”, agregó.

El futbol es devorado día con día por la urgencia de resultados y el balompié mexicano es el fiel reflejo de ello; sin embargo, Benjamín Mora lo ve como algo normal, pero sí enfatiza en tener proyectos sólidos para exigir y tener dividendos positivos.

“Es normal [basarse en resultados]. Creo que el acelere y la velocidad con la que van la industria del futbol y la vida misma requieren resultados positivos, requieren estar arriba para pelear por un lugar importante y ser relevante. No lo veo mal; sin embargo, para tener resultados como consecuencia tiene que haber un trabajo de fondo, tiene que haber un trabajo sustancial en todo lo que significa el proceso”, aseveró el estratega del Atlas.