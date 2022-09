Óscar Jiménez, no se siente suplente en América

El América cuenta con un plantel bastante competitivo. Línea por línea tiene jugadores que cumplen con las funciones que les pide su técnico Fernando Ortiz. La calidad del plantel está reflejada en los resultados del Apertura 2022. Primer lugar con 11 partidos consecutivos sin perder.

De los jugadores que a pesar de tener pocos minutos, cada que se le necesita tiene grandes actuaciones como lo es el portero Óscar Jiménez, que ahora tendrá la oportunidad de estar bajo los tres postes en el partido de la Leagues Cup contra el Nashville.



Ante la ausencia de Guillermo Ochoa en este partido por estar con la Selección Mexicana, Jiménez se tiene confianza y sabe que él no es el portero suplente de Las Águilas, “No me siento suplente o banca, lo que puedo decir es que sigo buscando oportunidades, pero tengo muy presente que cada juego que me toque debo hacerlo bien, debo verme como titular, el que pongan tiene que hacerlo mejor que el que juega, las oportunidades son pocas, quiero hacerlo de la mejor manera para demostrar que estoy listo para una oportunidad”, comentó en conferencia.

El arquero agradece las oportunidades que Fernando Ortiz le brinda y la mejor forma de hacerlo es dentro del terreno de juego, “Siempre me preparo muy bien. Estoy entrenando bien, para eso me preparo. Me siento feliz jugando, voy a seguir luchando por una oportunidad y gracias a la confianza que me ha dado el tano. Me deja tranquilo hacer bien las cosas y eso me tiene más comprometido con la institución y aprovechar estos dos partidos”.