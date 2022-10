Un aficionado que ingresó corriendo al campo durante el partido de los 49ers de San Francisco el lunes por la noche contra los Rams presentó una denuncia policial luego de ser sometido por el apoyador de Los Ángeles, Bobby Wagner.

El teniente del Departamento de Policía de Santa Clara, Cuong Phan, confirmó a The Associated Press el miércoles que el departamento tiene una investigación activa del incidente, lo que significa que no pudo proporcionar más detalles. Wagner reaccionó con desconcierto cuando se le preguntó sobre la denuncia del manifestante, que se hizo el martes.

“Escuché sobre eso, pero es lo que es”, dijo Wagner en el complejo de entrenamiento de los Rams. Está detrás de mí. Realmente no estoy enfocado en eso. Estoy más preocupado por el guardia de seguridad que resultó herido tratando de perseguirlo. No sabemos qué es eso (humo rosa). Solo tienes que hacer lo que tienes que hacer”.



Wagner aplastó al manifestante que corría por el campo y hacia la línea lateral de los Rams mientras agitaba un dispositivo que emitía humo rosa poco antes del medio tiempo en el Levi's Stadium. Su compañero de equipo Takk McKinley también ayudó cuando Wagner sometió al manifestante, que había eludido a la seguridad durante la carrera por el campo, mientras que otro manifestante fue atrapado antes de llegar muy lejos en el campo.

“Nunca se sabe”, dijo Wagner. “La gente corre en el campo sin motivo a veces. Nuevamente, estoy bastante seguro de que seguirá sucediendo, pero nunca se sabe qué tiene esa persona en el bolsillo, en las manos, lo que sea. … Hay consecuencias por tus acciones”.

Las acciones de Wagner han sido ampliamente aplaudidas en la NFL, incluso por el entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, inmediatamente después del partido.

“Creo que todos sabemos cuáles eran las intenciones de Bobby y apoyo a Bobby Wagner”, dijo el miércoles el entrenador de los Rams, Sean McVay. “No creo que nadie esté en desacuerdo”.



Wagner dijo que se sorprendió levemente cuando el video de su ayuda con el manifestante se volvió viral, y señaló que la mayoría de las invasiones de campo no se muestran en las transmisiones de televisión para desalentar el comportamiento. Peyton y Eli Manning incluso comentaron jugada por jugada sobre el golpe de Wagner durante la transmisión del juego por ESPN.

“Creo que muchos jugadores también quieren hacerlo”, dijo Wagner.

Lee también: Murió Sara Lee, exluchadora de la WWE, a los 30 años de edad