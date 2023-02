Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, destacó este jueves la importancia de que su equipo terminé con los 27 años que acumula sin ganar un Super Bowl en la temporada 2023 de la NFL.

"Es fundamental que ganemos. Trabajamos para ganar y hemos ganado muchos partidos de futbol. Pero es importante ganar una Super Bowl, tenemos que cambiar algo de lo que estamos haciendo", reconoció Jones.

Los Dallas Cowboys cumplieron en esta campaña 27 años sin obtener un trofeo Vince Lombardi y un título de la Conferencia Nacional (NFC). La ocasión más reciente que llegaron al Super Bowl fue en la edición XXX en el año de 1996 cuando vencieron 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

El dueño del equipo de la estrella solitaria aclaró que si no han vuelto al partido por el título desde el siglo pasado no es por no tomar riesgos.

"Quién piense que no voy a arriesgarme o no me he arriesgado, ha leído mal nuestro proceso; yo pienso a largo plazo y dudo mucho en apostar todo a un año. Llevamos unos años quedando cerca. Sin duda que sé asumir riesgos", explicó.



Jerry Jones subrayó que no sólo los Dallas Cowboys afrontan una larga sequía de Super Bowls; señaló que los San Francisco 49ers, con 28 años sin levantar un trofeo Lombardi, los acompañan.

"Entiendo cuando miras atrás y dices que San Francisco y los Cowboys no han ganado una Super Bowl en más de 20 años. San Francisco está en el mismo barco, pero lo que quiero decir es que no ha sido lo mismo durante ese tiempo porque hemos hecho muchas cosas diferentes a lo largo de ese tiempo", argumentó.

A diferencia de Dallas, en ese periodo los 49ers sí han llegado a dos partidos por el campeonato de la NFL, mismos que perdieron en las ediciones XLVII y LIV ante los Baltimore Ravens y Kansas City Chiefs, respectivamente.



El propietario de los Cowboys, quien ha dicho que el entrenador Mike McCarthy los dirigirá por muchos años y que espera contar con Dak Prescott, su quarterback, al menos por una década, aseveró que su equipo está en el camino para romper esa mala racha.

"Puedo volver atrás y ver lo cerca que hemos estado en cuatro o cinco ocasiones diferentes en los últimos años de haber llegado al juego por el campeonato. Lo único que voy a decir es que cada ves estamos más cerca".

TE PODRÍA INTERESAR: Pumas le manda mensaje a Dani Alves y exige indemnización millonaria