La derrota frente a los Buccaneers de Tampa Bay (19-3) fue la noticia menos mala para los Cowboys de Dallas en el inicio de la temporada 2022 de la NFL. El verdadero golpe se dio en el vestuario, cuando se confirmó que el quarterback Dak Prescott será operado de la mano derecha, por lo que se perderá varias semanas.



Durante el último cuarto de su partido inaugural en la campaña, ya con la pizarra 19-3 en favor del equipo de Tom Brady, Prescott fue golpeado accidentalmente por un defensivo de los Buccaneers justo en el momento de enviar un pase.



Dak Prescott requires surgery on his hand, will miss multiple weeks. pic.twitter.com/mhc2s7aHzz

— NFL (@NFL) September 12, 2022