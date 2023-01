El joven de 24 años recibió reanimación cardio pulmonar en pleno campo de juego tras caer desvanecido después de impactar a Tee Higgins. El partido iba en la mitad del primer cuarto y Hamlin tuvo que ser retirado en ambulancia después de varios minutos.



Stefon Diggs walking into the hospital to be with Damar Hamlin

A teammate, a friend, a brother

#PrayersForDamar pic.twitter.com/hwwGW4KFhw

— Matt Anderson (@MattAnderson_8) January 3, 2023