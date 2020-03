Así como el '16' se asocia con Joe Montana, el '18' con Peyton Manning o el '7' con John Elway, el número 12 aderezará siempre las más icónicas postales de Tom Brady.

Eso, sin embargo, no quiere decir que el quarterback lo vestirá durante toda su carrera, y así lo ha dejado ver el dueño del dorsal en los Buccaneers de Tampa Bay, su nuevo equipo.

Aunque tiene sólo 24 años de edad y tres en la NFL, el receptor Chris Godwin no tiene entre sus planes cambiar el número que ha utilizado desde 2017, su primera temporada con los 'Bucs'.

"Mi teléfono ha estado sonando las últimas 24 horas y es gente haciéndome la misma pregunta. Si (Brady) no lo quiere o no le da tanta importancia, definitivamente me lo voy a quedar", adelantó.

Sus palabras vuelven evidente que no le gustaría soltar el '12', pero sabe que seis anillos de Super Bowl —aunque con otra organización— no están al alcance de todos y pesan en cualquier vestidor.

"Tengo respeto por lo que ha hecho, por lo que ha logrado y por el tipo de carrera que ha forjado. Debes apoyarte en el respeto, así que ya veremos", reconoció, en entrevista con el Tampa Bay Times.

Godwin, quien la temporada anterior registró 86 recepciones para mil 333 yardas y nueve touchdowns, reveló que ya charló con el legendario pasador, pero no llegaron a tocar el tema.

Mientras algunos consideran que la fuerte personalidad del receptor se impondrá y retendrá el '12', otros opinan que terminará por ceder ante el hombre que, por la naturaleza del juego, tiene el control en sus manos.

Cuando Montana firmó con los Chiefs en el tramo final de su trayectoria, no pudo vestir el '16' que inmortalizó, porque se encontraba retirado —en honor a Len Dawson, el mejor quarterback de la historia de Kansas City—, así que se decantó por el '19', utilizado en su época colegial.

Brady podría seguir sus pasos y, si fuera el caso, elegir el '10' de sus años con Michigan. En Tampa Bay, este número le pertenece a Scotty Miller, una selección de sexta ronda en el Draft de 2019. La última campaña, registró sólo 13 recepciones y su peso en el equipo es considerablemente menor al de Godwin.

Próximamente, Tampa Bay presentará su nuevo uniforme y, en su tienda en línea, ya puso en marcha la preventa del jersey 'Brady', que, por ahora, luce el dígito '0'.

