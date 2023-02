En la previa del NBA All-Star Game, Shaquille O’Neal comenzó los rumores sobre el estado en el que se encontraba Charles Barkley.

Las dos leyendas del basquetbol, en la actualidad, trabajan como analistas para el canal TNT.



Mientras se llevaba a cabo el draft del juego entre Team LeBron y Team Giannis, Ernie Johnson, el conductor del programa, preguntó a Barkley su opinión sobre las selecciones de los dos capitanes.

El exjugador de baloncesto respondió de forma peculiar, ya que realizó gesticulaciones extrañas y arrastró la lengua.

Inmediatamente, Shaquille O’Neal interrumpió y cuestionó a su compañero por la forma tan lenta de contestar.

“¿Por qué suena como si estuvieras ebrio? ¿Qué estuviste bebiendo?, preguntó.



Please never take Shaq and Charles Barkley off the air

pic.twitter.com/JVffprKrbb

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 20, 2023