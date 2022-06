NBA: El polémico desplante de Michael Jordan a unos niños

La imagen de Michael Jordan con sus aficionados se ha manchado un poco, con el polémico video que se ha viralizado en redes sociales.

En el video captado por unos pequeños fans, se puede observar a lo lejos a “Su Majestad” en un lo que parece un estacionamiento.

Los pequeños seguidores, efusivos, gritaron el nombre de Michael Jordan, con la ilusión de recibir una muestra de agradecimiento, pero en cambio, fueron amenazados.

Los fans tenían la ilusión de encontrarse con LaMelo, jugador estadounidense que pertenece a los Charlotte Hornets, pero en cambio se encontraron con el propiertario del equipo: la leyenda Michael Jordan.



They wanted to see LaMelo but caught Michael Jordan instead

(via steve4pf_/IG, mic4pf/IG) pic.twitter.com/jMCjs4p55u

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 22, 2022