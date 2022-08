El tenista español, Rafael Nadal, se refirió ante los medios sobre la ausencia en el US Open de uno de sus mayores rivales, el serbio Novak Djokovic. 'Nole' se perderá el último Grand Slam del año por no estar vacunado contra el COVID-19, y a pesar de ser una de las estrellas más importantes en el mundo del tenis, las reglas indican que no puede formar parte del torneo si no cuenta con certificado de vacunación contra el virus.



Nadal, ganador del torneo estadounidense en cuatro ocasiones (2019, 2017, 2013 y 2010), dijo lo siguiente: "Desde mi punto de vista, es triste que no esté (Novak). Es una pena que los mejores no puedan jugar un torneo por lesión o por otras razones. Sin embargo, el mundo sigue girando". La última vez que el serbio jugó un torneo fue Wimbledon, y ganó por séptima vez en su carrera, ahora frente al australiano Nick Kyrgios.

"Es una gran pérdida porque es uno de los mejores de la historia, pero el deporte es mucho más grande que cualquier jugador. El torneo sigue y el mundo continuará después de mi, de Novak o de Roger" afirmó en rueda de prensa el tenista de Mallorca.



Se estima que el debut de Rafa Nadal en esta edición del US Open sea el martes 30 de agosto a las 18:00 hrs de México. Su rival será el australiano Rinky Hijikata, quien ocupa el lugar número 198 del ránking ATP y que solo tiene un enfrentamiento contra alguien del top 10, y es una derrota frente al ruso Daniil Medvedev en el Abierto de Los Cabos de este año por 6-4 y 6-3.

También puedes leer: Juan Ignacio Dinenno: Parece que las decisiones arbitrales son en nuestra contra