Está en riesgo la participación de Paulo Dybala en la Copa del Mundo con la Selección Argentina. El nuevo refuerzo de la Roma se lesionó después de convertir el penal que le dio la victoria por 2-1 al conjunto de la capital italiana sobre el Lecce.



A pesar de salir caminando y sin la necesidad de recibir asistencia médica para trasladarse, las alarmas de la albiceleste se encendieron tras escuchar las declaraciones del entrenador de la Roma, José Mourinho, quien no pintó un buen panorama para la Joya.



Muscle injury for Paulo Dybala tonight - and it looks so serious, José Mourinho says: "The injury looks very bad. I'd say bad, but honestly after speaking with Paulo... I think very bad". #Dybala

Medical check on Monday for Dybala. World Cup with Argentina, now at risk. pic.twitter.com/86KHcuIfGQ

