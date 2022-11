Sin lugar a dudas, la Copa del Mundo 2022 será recordada, entre tantas cosas, por la cantidad de jugadores lesionados que se perdieron la justa mundialista a escasos días de la misma.



Esta vez, a una semana del arranque, fue el tercer arquero de la Selección de Polonia, Bartłomiej Drągowski, quien se perderá la Copa del Mundo por una fractura en el tobillo durante la victoria del Spezia sobre el Hellas Verona.



L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali.

Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf

